Королеву прокатил эффектный блондин

Звезда 90-х довольно часто радует поклонников фотографиями из личного архива. Королева активно рассказывает о своей личной жизни в социальной сети. На этот раз исполнительница хита "Желтые тюльпаны" показала подписчикам фото роскошной иномарки.

Наташа Королева находится сейчас в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила своим подписчикам в микроблоге. Под фотографией на фоне белоснежного спорткара певица написала: "Сегодня в Питере вот такой блондин меня катает!". Поклонники даже внимания не обратили на "блондина", настолько были восхищены внешним видом Королевой.

"Классно. Наталья красотка. И машинка под стать", "Какая Куколка! С годами становишься только роскошнее. Умница", "Наташечка, прекрасно выглядите. Как будет минуточка, напишите пожалуйста вашу диету и примерное меню. Очень буду благодарна", " Обалденно красивая! Очень хорошенькая! Наша Наташа супер звезда!", – рассыпались в комплиментах фолловеры Натальи.

Сегодня в Питере вот такой блондин меня катает!!!😜#наташакоролева #санктпетербург #порше #магиялюбви

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jul 27, 2017 at 10:49am PDT







Недавно стало известно, что 15-летний сын Королевой и Тарзана, Архип, отправился жить в новую семью в Токию. Несколько лет назад звезда отправила чадо подучить английский в США, там юноша неплохо освоился и решил не останавливаться на достигнутом. Теперь Архип проживает в Японии, где посещает местную школу и активно изучает японский язык. Не исключено, что в ближайшем будущем он уедет в Токио навсегда.

"Сын впервые в жизни улетел сам, – рассказывает звезда. – Это его выбор! Мы ни на чем не настаивали. Ему там нравится: он загорелся идеей выучить японский в совершенстве. Ездит в школу на метро! Японская культура Архипа интересует уже несколько лет. В прошлом году даже мы в Страну восходящего солнца ездили на разведку. И сыну там безумно понравилось", – цитируют артистку "Собеседник".





Фестиваль "Белые ночи"в самом разгаре!!! @russkoe_radio @1tv #natashakoroleva #белыеночи #фестиваль #санктпетербург

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jul 9, 2017 at 11:32am PDT





