Королева Елизавета II серьезно больна

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вторник, 3 января 2017 г. 16:47
Самую пожилую правящую монархиню в мире, 90-летнюю королеву Елизавету II, сразила сильная простуда. Болезнь нанесла удар по активной и деятельной даме, находящейся в почтенном возрасте. Из-за серьезных проблем со здоровьем королева Великобритании двенадцать дней не появлялась на публике. Врачи прописали пожилой женщине постельный режим и не разрешали вставать с кровати, пишет Starhit.
© AP/Scanpix

Как сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца, из-за болезни королева Елизавета II вынуждена пропустить традиционную новогоднюю службу в церкви в Сандрингеме.

“Сегодня ее Величество не присутствует на воскресном богослужении в Сандрингеме. Пока она не чувствует себя готовой посетить церковь, потому что восстанавливается после перенесенной тяжелой простуды”, — говорится в обращении Букингемского дворца, опубликованном в первый день нового года.

Подчеркивается, что отсутствие Елизаветы II на службе продиктовано исключительно мерами предосторожности, чтобы ей вдруг не стало хуже. Ранее она уже пропустила Рождественскую службу, что произошло впервые за последние двадцать восемь лет.

Сообщается так же, что сильную простуду недавно перенес супруг королева Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. Однако он сумел посетить и Рождественскую, и новогоднюю службы.

Не исключено, что на ухудшении самочувствия главы британского престола могли повлиять трагические обстоятельства, сложившиеся в королевской семье незадолго до Рождества.

Потеряла ребенка старшая внучка Елизаветы II, дочка принцессы Анны, 35-летняя Зара Филлипс. Неродившийся младенец должен был стать вторым малышом Зары Филлипс и ее супруга, бывшего капитана сборной Англии по регби Майка Тиндэлла. У пары есть обожаемая ими дочка Мия Грэйс Тиндалл.

Зара должна была стать дважды мамой весной наступившего года. О том, что Елизавета II станет прабабушкой в шестой раз, было официально подтверждено в конце ноября прошлого года. Но как оказалось, счастливому событию произойти не суждено. Потеря малыша стала тяжелым испытанием для Зары Филлипс, ее супруга Майка Тиндэлла и всей королевской семьи.

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