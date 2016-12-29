Константина Райкина экстренно прооперировали

Lenta.ru
четверг, 29 декабря 2016 г. 11:34
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин был прооперирован в Тобольске после того, как травмировал ногу на репетиции, сообщает ТАСС.
© RIA/Scanpix

Инцидент прокомментировал директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. "Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", — рассказал Пономарев. Он добавил, что после операции Райкин вышел на сцену и сыграл в моноспектакле "Своим голосом". Тем не менее ближайшие выступления артист отменил.

"Я интуитивно чувствую хороших врачей. Это у нас семейное. Папа много болел, поэтому мы научились отличать хороших и плохих докторов. В облбольнице № 3 работают настоящие профессионалы", — приводит слова Райкина kp.ru.

В октябре худрук "Сатирикона" выступил на съезде Союза театральных деятелей с резкой критикой цензуры в искусстве и попыток общественных организаций влиять на работу учреждений культуры в России. Его речь вызвала бурную дискуссию в обществе.

Народный артист России Константин Райкин — сын актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года возглавляет московский театр "Сатирикон".

Lenta.ru
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