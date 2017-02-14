Кончита Вурст "убьет" себя и снова станет мужчиной

По его словам, в последнее время его мужская сущность все настойчивее дает о себе знать.

"Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает", — добавил Нойвирт.

Образ бородатой Кончиты Вурст был создан, чтобы показать отношение Нойвирта, выступающего в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В этом образе ему удалось победить в песенном конкурсе "Евровидение" 2014 года с песней Rise Like a Phoenix.