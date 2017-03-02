Кончаловский рассекретил роман с Андрейченко

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Dni.ru
четверг, 2 марта 2017 г. 15:42
Егор Кончаловский рассекретил роман с актрисой Натальей Андрейченко. По признанию известного режиссера, это был взрыв.
© Instagram

Егор Кончаловский поведал о романе с Натальей Андрейченко, разместив старое фото популярной актрисы. На снимке звезда фильмов о Мэри Поппинс заснята в романтическом образе. В подписи к фотографии Кончаловский признался, что у них с Андрейченко были отношения.

"С Наташей Андрейченко мы встретились в 1989 году в LA, я работал на картине "Танго и Кэш", она где-то снималась. У нас была феерическая больше, чем дружба! Какой-то взрыв! Сейчас об этом уже можно сказать: столько утекло воды. Наташа ныне живет в Мексике", – рассказал Кончаловский.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию Егора. "Время не стоит на месте...", "Шикарная Актриса и Женщина 🌺🌺🌺🌺", "Сильная личность! Даже при таком послужном списке в кинематографе... Может себе позволить не "почивать на лаврах"в своей стране,а жить в свое удовольствие ", "Шикарная....", "Одна из талантливых актрис, очень глубокая женщина, обожаю ее", "такая наталья нравилась мне очень ! Что сейчас с ней , другая женщина , незнакомая", "Очень красивая женщина!!!", "Как она мне нравилась прежняя! А сейчас... Словно другой человек...", "Замечательная фотография! Такая уютная)))", – прокомментировали снимок поклонники Кончаловского.

Отметим, что Андрейченко всегда выделялась из множества советских актрис эффектной внешностью. Первой ее картиной была "Сибириада" Андрея Кончаловского. "Высокая, статная, круглая вся, как яблоко, крепкая – укусить невозможно. Она мне понравилась, – рассказывал потом о Наталье режиссер. – У нас стало намечаться что-то романтическое. Но наши отношения быстро закончились. У меня начался роман с Лив Ульман. Я сказал Наташе: "Очень сожалею, но..." Зато Андрейченко не упустила момента в отношении с сыном режиссера. Однако их роман продлился недолго.

Тобби!

A post shared by Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) on Dec 14, 2016 at 6:25am PST


Dni.ru
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