Команда Киркорова попала в аварию

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четверг, 29 июня 2017 г. 17:13
ЧП произошло 26 июня в Ставрополе, куда прилетел со своим роскошным шоу “Я” король российской поп-сцены Филипп Киркоров, cообщает “Комсомольская Правда”.
© RIA/Scanpix

По информации ГИБДД, авария произошла около полуночи. Среди пострадавших оказались люди из команды Киркорова.

- Ночью после концерта шоу “Я” в Ставрополе участники нашего коллектива попали в аварию, — рассказал в эксклюзивном интервью “Комсомолке” Филипп Киркоров. — Пара молодых людей решили устроить гонки по ночному городу и не справившись с управлением на полном ходу устроили на перекрестке аварию. Сергей, Татьяна, Олег, Ирина и водитель Александр, которые ехали после концерта по вине этих самонадеянных стритрейсеров получили серьезные травмы — ушибы, вывихи, переломы…

Зато ночные гонщики отделались только испугом. Хотя, судя по тому, что они совершили, они не боятся ничего, в том числе и ответственности по закону.

Был на месте аварии, судя по тому, что осталось от автомобиля, большое счастье, что не случилось трагедии. Хотя и сейчас на восстановление здоровья моим коллегам потребуется ни один месяц.

Мне сказали, что ситуация на контроле у мэра Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева. Надеюсь, виновники понесут заслуженное наказание и больше от их лихачества никто не пострадает. А нашим ребятам пожелайте скорейшего выздоровления!

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