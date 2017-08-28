Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"

В сентябре в эфир Первого канала возвращается шоу "Голос". В кресла наставников вернется "золотой состав" – Дима Билан, Александр Градский, Пелагая и Леонид Агутин. Интересно, что звали в проект и Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

"Ни в коем случаем я бы не пошел наставником, потому что они там исполняют чью-то волю – их инструктируют, что каждый из них должен делать на проекте, – заявил певец корреспонденту Dni.Ru – Вот они собираются, четверка лихих наших исполнителей, и начинают поворачиваться со словом: "Мой!" Особенно эмоционально это делает Пелагея".

Интересно, что одну из внучек мэтра звали поучаствовать в вокальном суперпроекте. "Я отказался категорически! Ни за что! – возмущается Кобзон. – Зачем мне воспитывать моих внучек на такой музыке? Дело в том, что с некоторых пор я не смотрю передачу "Голос" – ни взрослый, ни детский. Не потому что мне не интересно – у нас очень много талантливых ребят. Но мне не нравится, что участники там не поют оригинально, а обезьянничают, пародируют других артистов. Я бы эту клоунаду так и назвал – "Конкурс песенных пародий". Они поют зарубежные хиты на английском, на итальянском, а зачем? На западе в кабаках это делают гораздо лучше! Я хочу, чтобы они исполняли наши песни – на русском. Но они же не умеют петь ни "Очи черные", ни Калинку"!

"Потратьте вы время, зайдите в музыкальную библиотеку, возьмите антологию советской или русской песни, позанимайтесь с концертмейстером, – советует Иосиф Давыдович. – Нет же, проще скопировать покойницу Уитни Хьюстон! Почему Лева Лещенко позволяет себе в концерте спеть русскую народную песню, хотя мог бы ограничиться своими шлягерами, а молодежь считает это зазорным?! И предпочитает исполнять всякий вздор: часы-трусы, немножко беременна, немножко влюблена. Черти что!"