Киркоров: Виню себя за постыдную ошибку

Dni.ru
суббота, 10 июня 2017 г. 18:09
Поп-король извинился перед теми, кого обидел два года назад. Он явно поступил опрометчиво.
© Scanpix

Филипп Киркоров с 15-й церемонии вручения премий канала МУЗ-ТВ ушел с двумя "тарелками". Он удостоился награды за лучшее концертное шоу и специального приза по случаю своего юбилея.

"Филипп, сколько же у вас всего "тарелок"?", – поинтересовались у артиста журналисты, когда тот с призами спустился со сцены. "Я не считал, – улыбнулся поп-король, – ведь говорят, что стоит подсчитать, как все закончится". Но было одно обстоятельство, которое певцу немного омрачило праздник. "Корю себя за постыдную ошибку, которую совершил в 2015-м году, когда отказался от всех музыкальных наград. Ведь тем самым лишил заслуженного признания всех людей, которые со мной работают – авторов песен, режиссеров клипов и концертных программ".

Тогда артист так объяснял свое решение: "Позвольте мне впредь заниматься музыкой, а не гонкой за пусть даже очень престижными премиями как сегодняшняя. Я хочу просто пропустить вперед молодых и свежих и не занимать чье-то место в и так ограниченном пространстве. Я за последние 30 лет на эстраде получил все, дорогие мои коллеги и друзья. Получил еще на 30 лет вперед, если не на 50. Ребята, позвольте мне выйти из игры большого шоу-бизнеса и просто со стороны наблюдать за вами, радоваться и переживать за ваши победы и неудачи".

На премии МУЗ-ТВ этого года Киркоров удивил неожиданным дуэтом как раз-таки с молодым артистом – с Тимати. Хотя казалось, что общего у них может быть? Да и помнят все давний конфликт двух звезд, когда она обменивались взаимными колкостями и оскорблениями. "Жизнь такая короткая, что нет ни времени, ни желания тратить ее на разборки, – пояснил корреспондента Dni.Ru Киркоров, – лучше любить и уважать друг друга. Тимати угостил меня своим бургером и мы помирились".

Dni.ru
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