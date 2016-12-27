Киркоров стал музыкантом года в России

А вот в рейтинге актеров 2016 года лидерами стали Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%).
Музыкантом года уже несколько лет подряд называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%).
Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные - по 1% или менее.
Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу "Пусть говорят" (11%) и "Голос" (8%).
В рейтинге сериалов лидирует "Мажор" (8%), реже респонденты называли "Тайны следствия" (4%), "След" (4%), "Универ" (4%) и др.
Лучшими фильмом 2016 года 5% опрошенных считают "28 панфиловцев", 4% - "Экипаж".
Интересно, что среди звезд шоу-бизнеса, ТВ и кино у граждан России нет явных фаворитов - ни один из представленных в народном рейтинге "герой", сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов.