Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни

Ну а эту сьемку , которая мне далась в прямом смысле слова, практически ценой жизни, смотрите в новогоднюю ночь , уже в первые минуты 2017 года на Канале "Россия"👑 Я -ПОЮ!!😜 Наконец то "выгулял" этот коллекционный эксклюзивный желтый костюм от "MOSCHINO") #moschino #philippkirkorov #филиппкиркоров #каналроссия



A photo posted by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 30, 2016 at 12:57am PST