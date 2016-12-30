Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни

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Dni.ru
пятница, 30 декабря 2016 г. 16:42
Миллионы россиян молятся о кумире. Он напугал их не на шутку.
© Scanpix

Филипп Киркоров поучаствовал почти во всех новогодних огоньках, которые завтра будут в эфире. И везде – с разными песнями, костюмами, номерами. Один, правда, едва не стоил артисту жизни.

"Ну а эту съемку, которая мне далась в прямом смысле слова практически ценой жизни, смотрите в новогоднюю ночь, уже в первые минуты 2017 года на канале "Россия", – подписал певец кадр со съемочной площадки праздничного концерта.

"За Вас молятся миллионы людей, вас хранит Аллах", "Отец двоих детей не должен ставить жизнь в цену, больно получите", "Не надо так больше рисковать! У Вас детки малые, семья", – комментируют ужаснувшиеся поклонники увиденное.

Стоит заметить, что этот номер Киркорова во многом повторяет выступление его бывшей супруги Аллы Пугачевой в программе "Новогодний аттракцион-1982". Тогда в цирке на Цветном бульваре певица исполняла свой суперхит "Миллион алых роз". По сценарию звезду поднимали на качелях под самый купол.

Но кто-то нерадивый не прикрепил страховку. И певица оказалась на высоте нескольких десятков метров на тоненькой раскачивающейся перекладине. При этом надо было справиться с боязнью высоты, продолжать петь и улыбаться. Позже Пугачева шутила по этому поводу: "Хорошо, что у меня одно место мягкое. Будь я худая – соскользнула бы".

Dni.ru
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