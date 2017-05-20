Киркоров разгромил "французика" Маруани в суде

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Dni.ru
суббота, 20 мая 2017 г. 13:13
В нашумевшем деле Филиппа Киркорова и Дидье Маруани поставлена жирная точка. Поп-король, обвиненный ранее в плагиате, и его адвокат, ликуя, празднуют победу над "французиком".
© RIA/Scanpix

Об устроившем Киркорова исходе судебного разбирательства на своей официальной странице в Facebook сообщил адвокат артиста Александр Добровинский.

"Московский суд окончательно послал подальше последнюю жалобу французика Маруани и его юриста. Может им нравится когда их... Ну вы поняли…" – с издевкой сообщил подписчикам представитель Киркорова.

Позже в комментариях под своим сообщением раздухарившийся Добровинский добавил: "Я ему не верил – Я знал что француз хочет денег (babla srubitj). Только . Поэтому взял бесплатного юриста . И получил 100% результат : все pro****:)".

Узнав радостную новость, Филипп возликовал. "Кто бы сомневался, дорогой Александр Андреевич!!!" – написал адвокату исполнитель, а затем обратился с колкостью к обидчику: "Нечего разевать рот на чужое!!!"

Как писали Dni.Ru, ранее Киркоров в эфире "Первого канала" заявил: "Мы доказали, что песня "Жестокая любовь" была написана и зарегистрирована нами, российским композитором Олегом Попковым, на пять лет раньше, чем песня Маруани. Мы победили, песня наша!"

О нашумевшем конфликте поп-король исполнил шуточную песню на мотив "Жестокой любви". Слова в этом заочном музыкальном обращении к Маруани такие: "А я и не знал, что в суды подают за песню,/Ну как же все это нечестно./Я не знал, я не знал./Но все равно я тебе желаю счастья,/Нам незачем больше встречаться –/Я все сказал, я все сказал..."

Напомним, что в начале ноября 2016 года лидер французской группы Space Дидье Маруани через своего представителя в Москве Игоря Трунова подал иск к Филиппу Киркорову в городской суд. Он обвинял российского исполнителя в плагиате и требовал взыскать с него 75 миллионов рублей.

Маруани утверждал, что исполнитель использовал мелодию и слова его песни Symphonic Space Dream. Свои заявления он подкреплял результатами экспертизы, которая признала композицию Киркорова "Жестокая любовь" плагиатом.

Dni.ru
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