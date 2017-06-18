Киркоров растрогал нежностью с Галкиным

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Dni.ru
воскресенье, 18 июня 2017 г. 21:22
Филипп Киркоров трогательно поздравил своего коллегу и друга Максима Галкина с днем рождения по Сети. Лично встретится он тоже пообещал, но только после того, как "накопит".
© RIA/Scanpix

Российский артист, юморист, шоумен и любимец миллионов Максим Галкин 18 июня празднует свой день рождения. В 2017 году ему исполняется 41 год. С одним из самых трогательных поздравлений, по мнению пользователей Сети, к нему обратился король российской эстрады Филипп Киркоров.

"Это, наверно, очень символично, что твой день рождения летом! Летом светит солнце ярко и жарко, как никогда, а ты именно такой на сцене и в жизни – солнечный, искренний и бесконечно талантливый!", – заметил певец. "Продолжай дарить людям смех и радость, светить ярким светом на нашей сцене и будь все так же верен и предан своей любимой, не зря ведь она тебя называет солнцем в своей жизни!", – пожелал он.

"Я все эти годы был свидетелем действительно большой вашей любви, но то, какой ты любящий отец – это превзошло все мои ожидания! Счастья и здоровья тебе и твоей теперь уже большой и дружной семье, которую я люблю, как свою!", – признался Филипп Киркоров. Он пообещал поздравить Максима Галкина лично, как только "накопит".

Пользователи Сети от такого трогательного сообщения буквально обомлели. Многие поспешили присоединиться к теплым словам. Но и тут не обошлось без любителей вставить едкий комментарий. Они напомнили, что та любимая, о которой идет речь в поздравлении – Алла Пугачева – когда-то была близка и с самим Киркоровым. Впрочем, любителям поразбираться в хитросплетениях отношений звезд российской эстрады поклонники Филиппа посоветовали больше внимания уделять своей личной жизни, а не лезть в чужую.

Отметим, полностью подтверждая слова своего старшего коллеги о любви к детям и приверженности семейным ценностям, Максим Галкин на свой праздник все внимание уделил младшим членам семьи. На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором его поздравляет дочь Елизавета. В комментариях к ней присоединились сотни поклонников юмориста.

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