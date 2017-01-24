Киркоров построил к юбилею роскошный особняк за 12 миллионов долларов

SHOWTIME!
вторник, 24 января 2017 г. 15:46
В этом году Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. К юбилею он уже сделал сделал себе шикарный подарок, пишут российские СМИ. Это дом в элитном подмосковном поселке, куда певец переселился с детьми и домочадцами.
© Scanpix

Как сообщают СМИ, новый дом Киркорова располагается на полуострове в уникальном чистом и тихом месте - в Мякининской пойме Москвы-реки. В поселке всего 30 домов. По оценкам экспертов рынка недвижимости, стоимость новой недвижимости Филиппа Киркорова - примерно 12 миллионов долларов.

В особняке есть все, что нужно для красивой и комфортной жизни не только Филиппа и его детей, но и его отца Бедроса с супругой, а также тети Мари, которая помогает Киркорову вести быт и занимается детьми. Дети получили мансарду, где у них не только отдельные спальни, но и отдельные гардеробные, а также большая игровая комната.

В большой пристройке - бассейн, тренажерный зал, сауна и гараж. Для прислуги и охраны построен отдельный дом площадью 170 квадратных метров. Есть на территории также фонтан, теннисный корт (зимой он превращается в каток) и часовня. Предусмотрена и зона барбекю, где летом можно устраивать многолюдные пикники.

Издание Eg.ru сумело достать несколько снимков поместья, сделанных с воздуха. Посмотреть их можно тут, тут, тут и тут.

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