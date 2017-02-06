Киркоров отоварился в обычном супермаркете

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понедельник, 6 февраля 2017 г. 19:48
Двухметровую звезду в минувшие выходные можно было встретить в одном из подмосковных супермаркетов. Король поп-сцены без сопровождения охраны прогуливался по магазину вместе с семьей: тетей Мари и детьми, пишет “Комсомольская правда”.
© Scanpix

А еще говорят, мол, звезды не ездят в метро! Да, возможно, в подземке Филиппа Бедросовича не встретишь, а вот в супермаркет, расположенный неподалеку от дома, артист наведывается почти каждые выходные.

На сей раз, судя по фотографии, размещенной в Инстаграме сына артиста Мартина Киркорова, глава семейства решил немного побаловать своих наследников. На фото запечатлен момент, когда Алла-Виктория и Мартин выбирали в магазине игрушки. Между тем, в тележках у детишек артиста уже есть шоколад и печенье.

- В детстве Филипп был любителем сладостей, — в интервью “КП” вспоминал Бедрос Киркоров. — Моя жена Виктория пекла нашему сыну торт “Птичье молоко”. А теща баловала нас “Наполеоном”. Внуки пошли в отца. Тоже никогда не отказываются от десерта.

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