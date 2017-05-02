Киркоров отметил 50-летие с невиданным размахом

30 апреля Филипп Киркоров завершил серию из 10 юбилейных концертов главным шоу в Кремлевском дворце. Гостями исполнителя в этот вечер были самые знаменитые люди России - от музы Филиппа и его бывшей жены Аллы Пугачевой до Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
Российский президент тоже поздравил юбиляра, но телеграммой, которую со сцены зачитал Песков.
Специальным гостем юбилейных концертов был знаменитый поп-певец Энгельберт Хампердинк - "учитель юности с пластинки", как называет его сам Филипп.
После концерта гости отправились на роскошную вечеринку, которая длилась почти до утра. Кульминацией праздника стал вывоз огромного 400-килограммового торта.