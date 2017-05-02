После концерта гости отправились на роскошную вечеринку, которая длилась почти до утра. Кульминацией праздника стал вывоз огромного 400-килограммового торта.

Специальным гостем юбилейных концертов был знаменитый поп-певец Энгельберт Хампердинк - "учитель юности с пластинки", как называет его сам Филипп.

Российский президент тоже поздравил юбиляра, но телеграммой, которую со сцены зачитал Песков.

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Киркоров отметил 50-летие с невиданным размахом 30 апреля Филипп Киркоров завершил серию из 10 юбилейных концертов главным шоу в Кремлевском дворце. Гостями исполнителя в этот вечер были самые знаменитые люди России - от музы Филиппа и его бывшей жены Аллы Пугачевой до Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Внук Аллы Пугачевой летом сыграет свадьбу Никита Пресняков - сын Кристины Орбакайте от первого брака с Владимиром Пресняковым - скоро станет женатым человеком.

Александр Буйнов готовится к операции Александр Буйнов, несмотря на свои 67 лет, ведет образ жизни, которому позавидует любой молодой человек. Каждый день репетиции, поездки, насыщенный гастрольный график. Собственно из-за последнего он все время откладывает операцию, которую необходимо было сделать уже давно, пишет “Комсомольская правда”.