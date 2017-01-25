Кинозвезды прокомментировали свои номинации на "Оскар"

Gazeta.ru
среда, 25 января 2017 г. 13:06
Знаменитости прокомментировали свои номинации на премию "Оскар", сообщает Entertainment Weekly.
© Reuters/Scanpix

Самой оригинальной признана реакция Мэрил Стрип (претендующей на награду за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс"). Никакого текстового заявления она не опубликовала. Вместо этого ее представитель обнародовал GIF-картинку, изображающую радостную Стрип.

Натали Портман ("Джеки") поблагодарила съемочную группу и высоко оценила своих соперниц по номинации "Лучшая актриса". С благодарностями выступили и звезды музыкальной ленты "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун и Райан Гослинг.

Мишель Уильямс ("Манчестер у моря") рада разделить свою номинацию со всей съемочной группой, она также поздравила своих соперниц. По словам Вигго Мортенсена, он горд тем, что представляет фильм "Капитан Фантастик".

Изабель Юппер заявила, что фильм "Она" очень много для нее значит. Кроме того, отметила актриса, ее номинация служит наградой и для режиссера Пола Верховена.

С благодарностями также выступили Николь Кидман, Джастин Тимберлейк, Дэмьен Шазелл, Дени Вильнёв, Мел Гибсон, Стинг и другие номинанты.

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