"Кинотавр": российские звезды показали свои прелести

В Сочи стартовал главный российский кинофестиваль "Кинотавр", ставший уже 28-м.

К радости прибывших на фестиваль из Москвы или Санкт-Петербурга кинозвезд в Сочи погода все же позволяет продемонстрировать вечерние наряды, чем большинство артистов и воспользовались, выйдя на красную дорожку в порой весьма откровенных нарядах. Например, Светлана Ходченкова пришла в платье-корсете из кожи, Марина Александрова показала декольте и ноги, а Катерина Шпица выбрала платье в пол, но с очень высоким разрезом. Больше всего удивил шоумен и актер Александр Ревва, развеселивший гостей фестиваля ярким женским нарядом с париком и макияжем - узнать его просто невозможно.