Кино и музыка едины: 10 саундтреков к известным фильмам

SHOWTIME!
воскресенье, 9 июля 2017 г. 12:13
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"Под покровом ночи" (2016)
Кино – это союз изображения и музыки. Музыкальное оформление является душой кино. Однако, если кино хоть как-то можно обсудить (сюжет, приемы, декорации, монтаж, свет), то музыку описать невозможно, как ни старайся.

Тут либо разбирать на мельчайшие детали исключительно для знатоков, что тоже не говорит ни о чем, либо сплошные чувства, глубоко субъективные. Иными словами, музыка – предмет немыслимо сложный, полифонический и, скорее, метафизический.

Зритель до ужаса редко задумывается о музыке и ее значении и важности в фильмах. Музыка – незримый мир чистых эмоций, который нас захватывает или провоцирует. При создании этого списка нужно учитывать и "soundtrack" (OST) – оригинальную звуковую дорожку, то есть вообще все, что звучит в фильме, и "score" – инструментальные композиции, написанные специально для киноленты. Возможно, бессмысленно, но вдруг заинтересуетесь и послушаете, а там и фильмы посмотрите.

Самого пристального внимания заслуживают "Олдбой" Чо Ен-ука, "Интерстеллар" и "Человек из стали" Ханса Циммера, "300 спартанцев" Тайлера Бейтса, "Омерзительная восьмерка" Эннио Морриконе, "Она" группы Arcade Fire, "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" Ника Кейва и Уоррена Эллиса, "Укрытие" Дэвида Уинго, а также песенный сборник фильма "Воображаемая любовь". Далее – исключительно любимая музыка из кино, как и само кино. Лучшую выбирать не решаюсь.

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"Под покровом ночи" (2016)
SHOWTIME!
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