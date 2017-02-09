Ким Кардашьян показала свою первую фотосессию 1980-х годов

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свою фотосессию 1980-х годов, сообщает US Magazine. Дебют будущей светской львицы состоялся в журнале Barbie. Тогда ей было около восьми лет.
На снимках Кардашьян одета по моде той эпохи. Фото были сделаны у некоторых главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, поскольку номер был посвящен Калифорнии. В частности, юная звезда позирует у звезды на голливудской Аллее славы.
Комментируя фотосессию, Кардашьян отметила, что любит Лос-Анджелес. "Как мило", – добавила она.
Aww Kimmy's first ever magazine debut was in Barbie Magazine in 1988! 💕(via 👻kimkardashian) pic.twitter.com/YdyWN9Jhxl— Kim Kardashian Fan (@KimKFanNet) February 9, 2017