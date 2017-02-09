Ким Кардашьян показала свою первую фотосессию 1980-х годов

На снимках Кардашьян одета по моде той эпохи. Фото были сделаны у некоторых главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, поскольку номер был посвящен Калифорнии. В частности, юная звезда позирует у звезды на голливудской Аллее славы.

Комментируя фотосессию, Кардашьян отметила, что любит Лос-Анджелес. "Как мило", – добавила она.