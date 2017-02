Ким Кардашьян показала свою первую фотосессию 1980-х годов

На снимках Кардашьян одета по моде той эпохи. Фото были сделаны у некоторых главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, поскольку номер был посвящен Калифорнии. В частности, юная звезда позирует у звезды на голливудской Аллее славы.

Комментируя фотосессию, Кардашьян отметила, что любит Лос-Анджелес. "Как мило", – добавила она.

Aww Kimmy's first ever magazine debut was in Barbie Magazine in 1988! 💕(via 👻kimkardashian) pic.twitter.com/YdyWN9Jhxl— Kim Kardashian Fan (@KimKFanNet) February 9, 2017