Ким Кардашьян ищет суррогатную мать среди родственниц

Вести.Ru
вторник, 30 мая 2017 г. 12:49
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призналась, что обращалась к своим сестрам Кортни и Хлои с просьбой стать суррогатной матерью для своего третьего ребенка.
Kim Kardashian
© Vida Press

Об этом супруга рэпера Канье Уэста заявила в эфире телепередачи Watch What Happens Live. По ее словам, она планирует уговорить на суррогатное материнство свою 32-летнюю младшую сестру Хлои, в то время как ее мать Крис Дженнер и старшая сестра 38-летняя Кортни сами предложили ей свои услуги, сообщает Sun.

Кардашьян также сообщила, что этот сюжет станет одним из основных в новом сезоне ее семейного реалити-шоу "Keeping Up With The Kardashians".

Ранее у Ким Кардашьян были серьезные проблемы с вынашиванием и родами предыдущих детей, 3-летней Норт и годовалого Сэйнта, после чего врачи категорически запретили ей снова беременеть. Сообщается, что модель страдает от состояния под названием placenta accreta, при котором плацента крепится глубоко к стенке матки, и роды могут вызвать кровотечение, опасное для жизни женщины.

О поисках суррогатной матери для нового ребенка Кардашьян заявляла еще в 2016 году.

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