Кети Топурия призналась, что рассталась с мужем

Солистка группы A'Studio Кети Топурия официально заявила о расставании с Львом Гейхманом.
© RIA/Scanpix

Первыми об этом узнали подписчики певицы, опубликовавшей в соцсетях обращение к мужу. "Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы уже давно не вместе, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя люблю", - написала Кети в Instagram под снимком мужа и их общей дочери Оливии.

Слухи о расставании пары появились в СМИ уже давно, однако супруги не комментировали эту информацию.

Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu👐🏽❤

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 6, 2017 at 6:45am PDT

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