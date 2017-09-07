Кети Топурия призналась, что рассталась с мужем

Первыми об этом узнали подписчики певицы, опубликовавшей в соцсетях обращение к мужу. "Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы уже давно не вместе, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя люблю", - написала Кети в Instagram под снимком мужа и их общей дочери Оливии.

Слухи о расставании пары появились в СМИ уже давно, однако супруги не комментировали эту информацию.