Кэти Перри выпустила первый с 2014 года сингл

Если не считать песни Rise, которую Перри записала для олимпийского промо NBC в 2016-м, то Chained to the Rhythm – первый оригинальный сингл исполнительницы с 2014 года.

В записи новой композиции артистке помогал продюсер Макс Мартин, с которым она уже работала – например, над первым хитом Перри I Kissed A Girl. Мартин также соавтор песен Roar и Dark Horse. Кроме того, в написании нового трека принимала участие певица Сия.

На YouTube уже опубликовано видео Chained to the Rhythm. В воскресенье, 12 февраля, Перри выступит на церемонии вручения премии «Грэмми».