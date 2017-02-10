Кэти Перри выпустила первый с 2014 года сингл

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Gazeta.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 16:15
Американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл Chained to the Rhythm, сообщает Entertainment Weekly.
Katy Perry
© Vida Press

Если не считать песни Rise, которую Перри записала для олимпийского промо NBC в 2016-м, то Chained to the Rhythm – первый оригинальный сингл исполнительницы с 2014 года.

В записи новой композиции артистке помогал продюсер Макс Мартин, с которым она уже работала – например, над первым хитом Перри I Kissed A Girl. Мартин также соавтор песен Roar и Dark Horse. Кроме того, в написании нового трека принимала участие певица Сия.

На YouTube уже опубликовано видео Chained to the Rhythm. В воскресенье, 12 февраля, Перри выступит на церемонии вручения премии «Грэмми».

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