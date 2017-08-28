Также под инициативой подписались еще 34 деятеля культуры из разных стран. В их числе — режиссер Томас Остермайер, драматург Мариус фон Майенбург, лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф.

По мнению автора петиции, выдвинутые в адрес Кирилла Серебренникова обвинения являются «несостоятельными», а заведенное против него дело мотивировано намерением «заставить замолчать международно признанного режиссера». «По сути, суд не позволяет ему с кем-либо общаться, что является проявлением предвзятости и накладывает запрет на работу одного из самых известных современных русских деятелей культуры»,— говорится в тексте петиции.

Автор обращения призывает прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и отказаться от выдвинутых против него «неубедительных обвинений». «Мы экстренно призываем представителей властей сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму»,— говорится в петиции.

Обращение адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе немецкого МИДа Зигмару Габриэлю, а также президенту России Владимиру Путину и российской Генпрокуратуре.

Ранее с призывом освободить Кирилла Серебренникова выступила Европейская киноакадемия. Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 млн руб., выделенных Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». По решению суда Кирилл Серебренников будет находиться под домашним арестом до октября.