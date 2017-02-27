Карл Лагерфельд обвинил Мэрил Стрип в "дешевом поведении"

Ранее Лагерфельд якобы предложил Стрип свое платье на правах рекламы, но актриса предпочла творение из кутюрной коллекции Chanel. Позднее она передумала и представитель актрисы связался с Лагерфельдом, который якобы обещал заплатить за выход в его платье, напоминает Reuters. Узнав, что Стрип передумала, Лагерфельд заявил: "Мы делаем платья и дарим их актерам, но мы не платим за выход. Она гениальная актриса, но это дешевое поведение".

Meryl Streep © AP

В ответ актриса потребовала извинений, а ее стилист позднее заявил, что Мэрил Стрип не надевает одежду за вознаграждение из личных убеждений.

Разразился грандиозный скандал, по случаю которого актриса заявила, что СМИ тиражируют информацию о неприятном инциденте, чтобы испортить ее появление на "Оскаре" по случаю 20-й номинации на премию.

Позднее сам Лагерфельд признал, что мог неправильно понять произошедшее, пишет Газета.Ru.