Как выглядит вилла Аллы Пугачевой в Юрмале?

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SHOWTIME!
суббота, 13 мая 2017 г. 07:42
Наступающее лето российская певица Алла Пугачева и ее семья снова проведут в Юрмале, пишет StarHit. И снова на вилле "Марта".
© Instagram

Когда именно Пугачева, Максим Галкин и близнецы Гарри и Лиза переберутся в особняк на побережье, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году звездное семейство провело почти целое лето на вилле "Марта". Площадь резиденции с шестью спальнями составляет почти 2500 кв. м. Двухэтажный гостевой дом спроектирован так, что при желании можно полностью скрыться от посторонних глаз – у него абсолютно слепые стены без окон. А свет проникает внутрь через стеклянный потолок.

Вилла расположена неподалеку от дома Лаймы Вайкуле, которая снова организует этим летом большой фестиваль в "Дзинтари". В прошлом году, вопреки ожиданиям, Пугачева так и не вышла на юрмальскую сцену. Зато ее супруга можно было внезапно встретить на улочках Юрмалы, где Максим Галкин часто катался на велосипеде.

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