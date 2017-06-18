Как Волочкова пригрела на груди альфонса

Звезда балета и светская львица Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях с водителем и личным помощником. Мужчина воспользовался ее доверием и теплым отношением ради личной выгоды.

Об отношениях со своим водителем Анастасия Волочкова разоткровенничалась в эфире передачи "Новые русские сенсации" на НТВ. "Ты любишь человека, потом он тебя предает, и ты понимаешь, что ты же любил, ты же верил, ты доверял и разделял все, но это мыльный пузырь", – поделилась своей болью балерина.

Ее водитель Александр втерся ей в доверие до такой степени, что стал практически членом семьи. По крайней мере сама Волочкова рассказывает, что он был рядом с ней практически круглосуточно. "Он стал просто жить здесь, как хозяин", – призналась балерина.

"Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться", – заметила она. В конце концов это и привело к громкому скандалу с предательством. А Александр из одного из самых доверенных людей в окружении Волочковой получил прозвание альфонса.

О самом скандале со своим помощником Анастасия Волочкова ранее рассказывала корреспонденту Dni.Ru. "В день увольнения водитель украл у меня 50 тысяч рублей, что стало поводом для разбирательства. Оказалось, Александр воровал мои деньги. Например получаю я гонорар за спектакль и прошу его отвезти деньги в банк, чтобы положить на мой текущий счет. Я просила его документы, но он каждый раз юлил. В итоге речь идет о миллионных кражах", – призналась балерина.

Впрочем, на финансовых махинациях он не остановился. "На протяжении нескольких месяцев водитель подсыпал мне в напитки очень серьезные таблетки. От них вполне могла наступить смерть. Узнала я об этом от таксиста, который работал на Александра. Сейчас этим занимается прокуратурa", – шокировала Волочкова.

За полгода до увольнения водитель, как уверяет Анастасия, выкрал из ее офиса ноутбук с конфиденциальной перепиской и личными фотографиями. А его сестра и жена взломали аккаунт балерины в одной из соцсетей и теперь распространяют через него порочащую информацию – гадкий компромат.