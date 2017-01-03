Как растет сын Жанны Фриске?

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вторник, 3 января 2017 г. 10:36
Телеведущий Дмитрий Шепелев новогодние каникулы посвятил своему трехлетнему сыну Платону. Звездный отец, судя по всему, подстроил свой график под потребности подрастающего наследника, и все делает для того, чтобы выходные у Платона проходили весело, ярко и с пользой, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Так, днем первого января, когда большинство граждан предпочитает хорошенько отоспаться после бессонной новогодней ночи, Дмитрий Шепелев не в пример им привел Платона на каток.

Причем, судя по фото, знаменитый папа не стал доверять сына тренерам, а принялся обучать наследника скольжению по льду сам. На снимке, который Дмитрий Шепелев опубликовал в микроблоге, видно, как заботливо, нежно, но при этом крепко, он держит неуверенно стоящего на коньках сына, страхуя его.

“Спортивное первое января”, — гласит надпись под фото в микроблоге телеведущего.

И малыш, и его папа на снимке выглядят невероятно счастливыми. Видно, что им комфортно и радостно в обществе друг друга, на что тут же обратили внимание подписчики Дмитрия Шепелева.

“Какие счастливые! Молодцы”, “Димочка, Платоша! С Новым годом! Все будет хорошо!”, “Успехов в следующем году, Платону повезло с папой, мечта любого мальчика!”, “Дима молодец, с Новым годом!”, “Платон такой улыбчивый, как его мама!”, “Наимилейший кадр!”, — восхитились поклонники Дмитрия Шепелева снимком с катка.

Стоит отметить, что несмотря на напряженный рабочий график, телеведущий старается уделять максимум своего времени Платону. Недавно папа и сын побывали на хоккейном матче, в канун Нового года Платон веселился на Елке, куда его водил отец.

“Мне нравится роль папы, я ею наслаждаюсь, — говорил в одном из интервью Дмитрий Шепелев. — Это не обуза и ни в коем случае не работа. Наоборот, я ищу любую свободную минуту, чтобы провести ее с сыном”.

Платон растет очень развитым мальчиком, жизнь которого расписана буквально по часам. Трехлетний малыш посещает английскую школу и обычный детский сад, где с удовольствием общается со сверстниками. Еще в ежедневном расписании Платона гимнастика, бассейн, занятия по лепке и уроки музыки. И конечно, папа старается делать так, чтобы сын всегда помнил о маме.

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