Из-за скандала с беременной женой Вадим Казаченко лишился заработка

 (1)
SHOWTIME!
среда, 22 февраля 2017 г. 11:35
Популярный в 90-е года прошлого века эстрадный исполнитель Вадим Казаченко пожаловался, что лишился средств к существованию.
© twitter

По словам артиста, виновата в этом его бывшая жена Ольга, брак с которой суд признал фиктивным, так как супруги не вели совместного хозяйства и вместе не жили. Именно ее обвинения, публично высказанные в многочисленных ток-шоу, привели к тому, что от Казаченко отвернулись поклонники. В результате организаторы гастролей отменяют его концерты, так как билеты никто не покупает.

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Мартынова, на которой Вадим Казаченко женился в 2014-м году, рассказала, что он заставляет ее прервать беременность и всячески угрожает, принуждая развестись. На защиту артиста встала его директор Ирина Аманти, с которой Казаченко связывал многолетний роман.

В разговоре с изданием Life певец признался, что с момента откровений его бывшей супруги от него отвернулись даже самые преданные поклонники и в обозримом будущем у него нет ни одного концерта. А те, что были запланированы, пришлось отменить.

"К моему большому сожалению, те вопросы, которые можно было решать без вынесения их на всеобщее обозрение, решались публично, — цитирует Казаченко издание. — Да, так случилось, и я понимаю реакцию людей, потому что они вообще не поняли, что на самом деле произошло, какой был срок её беременности и всё остальное. В связи с этим с ноября месяца меня можно считать безработным. У меня нет концертов, а ближайшие гастроли, которые были запланированы, пришлось отменить. Теперь я не знаю, как мне жить дальше".

Певец также обвиняет бывшую супругу во лжи. По его словам, все происходило не совсем так, как об этом рассказала Ольга. "Ничего противозаконного я не делал. Я всего лишь просил развода, говорил ей о том, что наша семья не сложилась. После этого разговора Ольга пропала на какое-то время, а затем преподнесла вот такой сюрприз и поставила меня перед фактом. Она не была на седьмом месяце, это ложь, - говорит он. - До этого мы с ней не виделись около двух месяцев, а потом она приехала и сообщила о беременности. Тогда речь шла о 10 или 11 неделях. Не было такого, что я пытаюсь заставить её прервать беременность на седьмом месяце. Мне больно из-за того, что меня выставили негодяем. Я лишь хотел найти понимания в этом вопросе, а нашёл приключения".

Также в интервью Вадим сообщил, что не собирается просить прощения у Ольги, так как ни разу ее не оскорбил, не поднимал на нее руку и содержал в течение всего времени, что они находились в браке. По общей договоренности они перестали общаться еще в сентябре прошлого года, однако Мартынова решила предать историю огласке. Тем не менее, Казаченко заверяет, что будет помогать содержать ребенка, если он действительно является его отцом.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Из-за скандала с беременной женой Вадим Казаченко лишился заработка (1)

Из-за скандала с беременной женой Вадим Казаченко лишился заработка
Популярный в 90-е года прошлого века эстрадный исполнитель Вадим Казаченко пожаловался, что лишился средств к существованию.

ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках

ФОТО: Елена Ваенга похвасталась стройными ножками на шпильках
Российская певица Елена Ваенга недавно заявила, что собирается всерьез заняться своей фигурой и похудеть, поставив конкретную цель - вес, который был у нее в возрасте 20 лет.

Сериал "Шерлок" могут закрыть из-за занятости Камбербэтча

Foto: Kadrs no video/BBC
Один из авторов проекта, актер и сценарист Марк Гэтисс, заявил, что нынешний сезон шоу вполне может оказаться последним. По словам Гэтисса, у исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча слишком напряженный график, сообщает Sun.

В Лос-Анджелесе скончалась мать Стивена Спилберга

В Лос-Анджелесе скончалась мать Стивена Спилберга
В Лос-Анджелесе на 98-м году жизни скончалась Лиа Адлер, мать известного американского режиссера Стивена Спилберга, пишет Hollywood Reporter.

Историк моды Александр Васильев покидает "Модный приговор" (6)

Aleksandras Vasiljevas
Известный историк моды Александр Васильев, на протяжении нескольких лет являвшийся ведущим популярной программы "Модный приговор", покидает проект.
Facebook друзья
Rambler's Top100