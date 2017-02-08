Из-за беременности Стоцкую попросили покинуть труппу мюзикла

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SHOWTIME!
среда, 8 февраля 2017 г. 19:31
Певицу Анастасию Стоцкую попросили покинуть труппу мюзикла "Летучий корабль", где она исполняла ведущую роль.
© Sputknik/Scanpix

Как пишет StarHit, беременность стала мешать работе, поэтому худрук вежливо предложил Стоцкой уйти в декрет.

"Настя играет в мюзикле "Летучий корабль", − поделился с изданием друг певицы. – Она исполняет роль царевны Забавы. Когда коллеги узнали о ее беременности − порадовались. Но прогоны никто не отменял. Тем более они стали еще жестче, впереди гастроли в столице и Сочи. У Стоцкой уже виден животик, работа стала ей даваться тяжелее. И по сценарию героиня у нас стройненькая, а Настя уже начинает прибавлять в весе. Поэтому и хореографические движения выполняет медленно, иногда из-за плохого самочувствия может не приехать на прогон. Пару раз чуть не дошло до срыва финальных репетиций. В общем, певицу вызвали на ковер к худруку и мягко попросили уйти в декрет. Конечно, представить вместо Насти кого-то сложно. Но в первую очередь нужно думать о мюзикле и здоровье будущего ребенка".

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