Из-за беременности Стоцкую попросили покинуть труппу мюзикла

Певицу Анастасию Стоцкую попросили покинуть труппу мюзикла "Летучий корабль", где она исполняла ведущую роль.

Как пишет StarHit, беременность стала мешать работе, поэтому худрук вежливо предложил Стоцкой уйти в декрет.

"Настя играет в мюзикле "Летучий корабль", − поделился с изданием друг певицы. – Она исполняет роль царевны Забавы. Когда коллеги узнали о ее беременности − порадовались. Но прогоны никто не отменял. Тем более они стали еще жестче, впереди гастроли в столице и Сочи. У Стоцкой уже виден животик, работа стала ей даваться тяжелее. И по сценарию героиня у нас стройненькая, а Настя уже начинает прибавлять в весе. Поэтому и хореографические движения выполняет медленно, иногда из-за плохого самочувствия может не приехать на прогон. Пару раз чуть не дошло до срыва финальных репетиций. В общем, певицу вызвали на ковер к худруку и мягко попросили уйти в декрет. Конечно, представить вместо Насти кого-то сложно. Но в первую очередь нужно думать о мюзикле и здоровье будущего ребенка".