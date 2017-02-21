Историк моды Александр Васильев покидает "Модный приговор"

SHOWTIME!
вторник, 21 февраля 2017 г. 18:46
Известный историк моды Александр Васильев, на протяжении нескольких лет являвшийся ведущим популярной программы "Модный приговор", покидает проект.
Aleksandras Vasiljevas
© DELFI / Domantas Pipas

С 1 марта место кресло главного модного обвинителя займет дизайнер и художник Андрей Бартенев. В Сети уже появился промо-ролик первого выпуска с его участием.

Андрей Бартенев — художник и модельер, смело экспериментирующий с формами и цветами, напоминает Lenta.ru. Прежде всего он известен перформансами в эпатажных костюмах, мало похожих на одежду. Среди организованных им акций — "Спящие красавицы", "Минеральные воды", "Нижнее белье для Африки", проект "Ботанический балет", фестиваль иллюстрации "Институт Улыбки", выставка "Люби кутюр!".

"Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Родственники или знакомые приводят на передачу "подсудимого", который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, после чего над ним работают стилисты. В результате зрители студии должны выбрать, чей выбор оказался лучше. В случае победы команды стилистов участнику шоу достается подобранный ими гардероб.

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