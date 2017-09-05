Как изданию The Sun сообщил биограф семьи Ян Гальперин, пара воссоединилась, однако развод все же состоится.
Однако источник E!Online опровергает эту информацию. По его словам, актеры не собираются восстанавливать отношения. "Они просто научились ладить друг с другом, чтобы совместно воспитывать детей", — цитирует свой источник издание.
Официальные представители Джоли и Питта пока никаких комментариев не давали.
Источник: воссоединения Питта и Джоли не будет
Таблоид E!Online сообщает, что, несмотря на прозвучавшую на...
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