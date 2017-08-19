Источник рассказал о местонахождении Евгения Осина

Gazeta.ru
суббота, 19 августа 2017 г. 15:12
Певец Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.
© Stop kadras

«Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что московская полиция ищет пропавшего музыканта Евгения Осина.

Уточняется, что жительница Москвы обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники.

Gazeta.ru
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