Источник рассказал о местонахождении Евгения Осина

Певец Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.

«Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что московская полиция ищет пропавшего музыканта Евгения Осина.

Уточняется, что жительница Москвы обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники.