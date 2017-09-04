Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Коррадо Каттани, объявил, что больше не будет сниматься в кино, сообщает газета La Repubblica.
Michele Placido. 1985-1986 m.
© Vida Press

"Я больше не буду киноактером, в этом для меня теперь нет никаких стимулов. В этом году мне предложили роли в двух серьезных фильмах, но я отказался", — заявил 71-летний артист.

В то же время он отметил, что не собирается бросать театр и по-прежнему продолжит заниматься режиссерской работой.

Микеле Плачидо снимался в кино с 1972 года, на его счету более 100 ролей. В частности, он играл в картинах "Народный роман", "Прыжок в пустоту", "Три брата", "Связь через пиццерию" и "Эрнесто" (получил премию "Серебряный Медведь" за лучшую мужскую роль в этом фильме). Мировую известность актеру принесла роль в телесериале "Спрут", в котором он сыграл комиссара Коррадо Каттани.

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