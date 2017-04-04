Ирина Шейк снялась для обложки журнала без макияжа

Леди@Mail.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 11:20
Несмотря на беременность, российская модель Ирина Шейк продолжает активно работать. В своем личном блоге невеста Брэдли Купера поделилась фотографией обложки номера немецкого Vogue, которую она украсила, пишет Леди.mail.ru.
© Vida Press
Отметим, что для обложки Ирина снялась без макияжа. "Новый год, еще одна новая обложка", — подписала снимок Шейк.

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Mar 31, 2017 at 8:40am PDT

Напомним, о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, в СМИ активно заговорили в ноябре, когда папарацци сфотографировали модель с заметно округлившимся животиком. Кроме того, по слухам, Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер уже обручились, правда, сама пара никак не комментирует эту информацию.
Леди@Mail.ru
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