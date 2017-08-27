31-летняя российская топ-модель не устает удивлять поклонников по всему миру. Ирина Шейк родила первенца в марте 2017 года, не прошло и пары месяцев, как она уже блистала на красной ковровой дорожке, пишет “Комсомольская правда”.
Фото: instagram.com/irinashayk
© Instagram.com nuotr.

Возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера, одна из самых успешных российских манекенщиц в истории, вышла из декрета в невозможно быстрые сроки, она снова работает и находит время посещать родные места в России (Шейк много лет постоянно живет в США, — Ред.).

Ирина Шейк несколько дней назад прилетела в Россию. В Москве она встретилась в подругами, сходила на Красную площадь, а затем пошла попариться в баню.

Затем полетела к родным. Бабушка Ирины Нина Коренкова живет в башкирском городе Сибай. Судя по фото, которое модель выложила в свой 9-миллионный Инстаграм, у бабушки свое хозяйство, свой курятник.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 25 2017 в 9:23 PDT

Снимок в обнимку с курицей на фоне предпоследнего, где выложена обложка с Bazar с Андрианой Лимой, выглядит экзотически. Курица в руках супермодели в простенькой белой футболке и коротких шортах, как это трогательно! Кстати, во время прогулок по городу, Шейк узнала одна из работниц банка и попросила сфотографироваться.

Ирина родину не забывает, скучает и навещает родных по мере возможности. Иногда сестра с семьей приезжает к Шейк в США. Мама модели была рядом с ней в последние месяцы беременности.

Напомним, Ирина Шейк 5 лет встречалась с самым успешным футболистом планеты Криштиану Ронадлу. Но в конце 2014-го стало известно, что пара распалась. Через несколько месяцев, весной 2015-го поползли слухи о том, что у Шейк роман с звездой “Мальчишника” Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у них родилась дочь Леа де Сьен Шейк Купер.

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