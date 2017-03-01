Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон на "Оскаре"

NEWSru.com
среда, 1 марта 2017 г. 18:30
В Иране во время трансляции 89-й церемонии вручения премии "Оскар" заретушировали открытые участки шеи и рук актрисы Шарлиз Терон, которая объявляла победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Charlize Theron, Shirley MacLaine
© DELFI montažas

Видео церемонии, показанное Iranian Labor News Agency (ILNA), опубликовала в своем Facebook основатель движения "Моя тайная свобода" Масих Алинеджад.

ILNA также закрасило черным полоску открытой кожи главе компании Prodea systems, ставшей первым космическим туристом среди женщин, Ануше Ансари, которая получала награду за лучший фильм на иностранном языке вместо своего соотечественника - иранского режиссера Асгара Фархади.

Алинеджад, которая борется за право иранских женщин выходить на улицу без хиджаба, назвала "абсурдным" решение иранского ТВ о ретуши, сообщает The Independent. Она напомнила, что в стране действует закон, согласно которому женщины и девочки старше семи лет не имеют права оголять свое тело.

Это не первый случай подобной цензуры со стороны Ирана. Так, в 2013 году иранское информационное агентство FARS при помощи фотошопа "прикрыло" декольте супруги бывшего президента США Мишель Обамы, вручавшей главный приз на церемонии "Оскар" "антииранскому" фильму "Операция "Арго".

Тогда телеканал ABC, который передавал церемонию вручения в прямом эфире, опубликовал кадры с Мишель Обамой с торжественного мероприятия, в котором она смогла поучаствовать благодаря видеоконференции. Первая леди была одета в блестящее серое платье, оголяющее шею, плечи и руки. Однако на фотографии, опубликованном FARS, плечи и шея бывшей первой леди оказались скрыты под материей.

NEWSru.com
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