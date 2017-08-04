Иосиф Пригожин грубо ответил Мэрилину Мэнсону

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Lenta.ru
пятница, 4 августа 2017 г. 10:27
Российский продюсер Иосиф Пригожин ответил Мэрилину Мэнсону, сравнившему Москву с сучкой. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".
Marilyn Manson
© Vida Press

"Дело все в том, что хочется сказать: от суки слышу. Москва — это Россия, это огромная великая держава, у которой есть великие писатели, музыканты, актеры, режиссеры", — заявил Пригожин.

Он добавил, что говоря о Москве, артист говорит о России в целом "и о всех нас".

"Из-за таких, как он, профессия музыканта превращается во вторую древнюю, как это ни грустно. Если действительно он это сказал, то он просто подонок, чистая сука, клоун разукрашенный, и пусть он там лижет, где хочет", — резюмировал продюсер.

Ранее в четверг стало известно, что Мэнсон во время концерта в Киеве сделал политическое заявление, сказав: "Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучка".

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