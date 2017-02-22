Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР

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NEWSru.com
среда, 22 февраля 2017 г. 18:28
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в очередной раз опроверг сообщения о наличии у него гражданства непризнанной Донецкой народной республики.
© RIA/Scanpix

"У меня нет никакого гражданства (ДНР). Я народный артист республики своей родины. Я герой ДНР, но гражданство у меня одно - российское", - заявил артист РИА "Новости".

Еще раз певец открестился от гражданства ДНР в интервью "Дождю". "У меня нет никакого паспорта, кроме российского. Я горжусь тем, что я герой Донецкой народной республики, это моя земля, это моя родина", - заверил он.

Напомним, вопрос о наличии у Кобзона двойного гражданства был поднят после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России удостоверений личности, документов об образовании и автономеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. СМИ вспомнили о сообщении Донецкого агентства новостей, подтвержденном пресс-службой совета министров ДНР, о присвоении Иосифу Кобзону почетного гражданства ДНР.

Как утверждалось, певец стал народным артистом самопровозглашенной республики и получил почетное гражданство после выступления в Донецком театре оперы и балета 23 февраля 2015 года. Ранее Кобзону были присвоены звания почетного гражданина города Енакиево и народного артиста ЛНР.

Свой паспорт, выданный миграционной службой Министерства внутренних дел ДНР, Кобзон демонстрировал в прошлом году во время интервью "Комсомольской правде". "Обратите внимание - там и прописка имеется!" - сказал тогда певец журналистам. Судя по опубликованным фото, герой ДНР прописан в Донецке, на улице Левобережной, 68 "Б". Однако в сегодняшнем интервью "Дождю" Кобзон заверил: "Нет там написанного, что у меня есть паспорт".

NEWSru.com
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