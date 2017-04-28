Инне Чуриковой вызвали скорую в театр

Dni.ru
пятница, 28 апреля 2017 г. 12:23
Легенде отечественного кинематографа Инне Чуриковой вызвали скорую помощь в "Театр Наций". Знаменитой актрисе стало плохо прямо перед выходом на сцену.
© RIA/Scanpix

73-летняя народная артистка успешно выступает в спектакле Глеба Панфилова "Аудиенция" по пьесе английского драматурга Питера Моргана. Чурикова блистательно играет королеву Великобритании Елизавету II.

Незадолго до выхода на сцену Инна ощутила недомогание, поэтому ей пришлось вызвать неотложку в "Театр Наций". Медики сработали оперативно и успели оказать первую помощь звезде до начала постановки.

После осмотра врачи предложили Чуриковой экстренную госпитализацию, но актриса отказалась ехать в больницу. Она объяснила свое решение тем, что ей непременно нужно отыграть спектакль. Как сообщает сайт Life.ru, после оказания помощи, актриса вышла на сцену.

Напомним, 24 апреля на сцене Государственного Театра Наций состоялся предпремьерный показ спектакля "Аудиенция" в постановке режиссера Глеба Панфилова. Главная роль досталась его многолетней музе и супруге, актрисе Инне Чуриковой. Она играет Елизавету II.

Перед спектаклем прошла презентация, гостем которой стал продюсер английской версии постановки "Аудиенция" Мэтью Бейм Шоу. Российская артистка предстала перед продюсером во всей красе – с модной укладкой и в стильном фиолетовом с золотом платье.

Dni.ru
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