Имущество "танцующего миллионера" арестовали

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Lenta.ru
пятница, 11 августа 2017 г. 11:44
Имущество итальянского предпринимателя Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi) на сумму 10 миллионов евро арестовано. Об этом пишет Corriere della Sera.
Gianluca Vacchi
© Vida Press

Газета уточняет, что речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. Дело в том, что холдинговая компания First Investments, в которой Вакки является директором, взяла кредит на упомянутую сумму у банка Banco BPM.

Кроме того, указывается, что бизнесмен не полностью выплатил заем в размере шести миллионов евро другому банку, деньги он брал на покупку виллы в Порто-Черво (курорт на севере Сардинии).

В общей сложности, указывает Il Fatto Quotidiano, сумма его долгов оценивается в 60 миллионов евро, в то время как он владеет активами на 28 миллионов.

Отмечается, что богатство 50-летнего предпринимателя связано с бизнесом его семьи, которая управляет компанией Industria Macchine Automatiche (IMA): якобы ему платят пять миллионов евро в год за то, чтобы он не вмешивался в управление.

IMA основана в 1961 году и занимается разработкой и производством машин для упаковки медпрепаратов, косметики, чая и кофе. Ее годовой оборот составляет 1,3 миллиарда евро.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.

Lenta.ru
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