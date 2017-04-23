Например, вошедшие в нашу подборку женщины. Им всем за 50, но на пляже они легко дадут фору не только ровесницам, но и женщинам куда моложе.

Охвативший мир культ молодости сделал трендом не только услуги пластических хирургов и косметические процедуры, но и здоровый образ жизни. Именно правильное питание, режим и тренировки помогают знаменитостям как можно дольше сохранять хорошую форму. По крайней мере, они сами так говорят.

Им за 50 и они в бикини: знаменитые красавицы, остановившие время

Певицу Лолиту высадили с поезда, не пустив в Киев к больной дочери Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Филиппа Киркорова обвиняли в убийстве человека Российского певца Филиппа Киркорова обвиняли в причастности к смерти 70-летнего гражданина США. Инцидент произошел на концерте в Атлантик-Сити в апреле 2004 года.

Им за 50 и они в бикини: знаменитые красавицы, остановившие время Охвативший мир культ молодости сделал трендом не только услуги пластических хирургов и косметические процедуры, но и здоровый образ жизни. Именно правильное питание, режим и тренировки помогают знаменитостям как можно дольше сохранять хорошую форму. По крайней мере, они сами так говорят.

В суде выяснилось, что деньги на лечение умирающей Фриске забрала ее мать Почти 21 миллион рублей из денег, собранных в 2014 году телезрителями Первого канала на лечение больной раком певицы Жанны Фриске за две недели до ее смерти, сняла с банковских счетов в "Росбанке" ее мать Ольга Фриске, выяснилось на заседании Перовского суда Москвы, который рассматривает иск благотворительной организации "Русфонд", объявившей о хищении денег, сообщает в пятницу, 21 апреля, радио Business FM.