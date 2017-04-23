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Охвативший мир культ молодости сделал трендом не только услуги пластических хирургов и косметические процедуры, но и здоровый образ жизни. Именно правильное питание, режим и тренировки помогают знаменитостям как можно дольше сохранять хорошую форму. По крайней мере, они сами так говорят.
Например, вошедшие в нашу подборку женщины. Им всем за 50, но на пляже они легко дадут фору не только ровесницам, но и женщинам куда моложе.
- 1. Им за 50 и они в бикини: знаменитые красавицы, остановившие время
- 2. Синди Кроуфорд
- 3. Холли Берри
- 4. Шэрон Стоун
- 5. Кортни Кокс
- 6. Деми Мур
- 7. Элизабет Херли
- 8. Эль Макферсон
- 9. Нэнси Шевелл
- 10. Кристи Бринкли
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