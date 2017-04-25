Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения фотографиями в соцсети

Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд и американо-канадский бизнесмен Илон Маск подтвердили слухи о своих романтических отношениях, опубликовав похожие совместные снимки в своих Instagram-аккаунтах.

Первым фотографию, на которой он сидит вместе с Херд в ресторане, выложил 45-летний Маск. На снимке на его щеке виден след от яркой помады, оставленный актрисой. Спустя час почти идентичный кадр опубликовала на своей странице 30-летняя Эмбер.

Ранее в апреле о матримониальных планах Херд в отношении ее бойфренда рассказал отец актрисы Дэвид. "Она хочет остепениться, создать семью", — сообщил мужчина, добавив, что и его дочь, и Маск настроены очень серьезно.

Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года. По данным издания, миллиардер обратил внимание на актрису в 2013-м после того, как она сыграла в фильме "Мачете убивает", и искал личной встречи еще до ее развода с Деппом.

Депп (сейчас ему 53 года) и Херд поженились в феврале 2015 года. Однако в мае 2016-го супруга подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии.

Бизнесмен Илон Маск основал компании SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает электромобили), а также инициировал проект Hyperloop (гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке — маглева). Кроме того, он участвовал в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (специализация — солнечная энергетика). Его состояние оценивается в 10,6 миллиарда долларов.

Эмбер Лора Херд известна, в том числе, по лентам "Ромовый дневник", "Никогда не сдавайся", "Северная страна", "Альфа Дог" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а также сериалам "Блудливая Калифорния" и "Клуб Плейбоя".

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Apr 23, 2017 at 4:42pm PDT