Игорь Николаев показал новую "русалку"

В сериале "Дельфин и Русалка" - частичная смена актёрского состава: новая Русалка - Нюша @nyusha_nyusha С Наступающим!) ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА (музыка и слова #игорьниколаев @igor_nikolaev_music ) #неголубойогонек



A photo posted by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Dec 21, 2016 at 11:16pm PST