Игорь Николаев показал новую "русалку"

Игорь Николаев продолжает эксплуатировать скандал, который поднялся в соцсетях после его выступления с Наташей Королевой. В частности, артист опубликовал фотографию с известной певицей, представив ее как новую "русалку".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографию, на которой заснято его выступление на сцене. Компанию популярному исполнителю составила певица Нюша.

"В сериале "Дельфин и Русалка" – частичная смена актерского состава: новая Русалка – Нюша @nyusha_nyusha С Наступающим!) ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА (музыка и слова #игорьниколаев ) #неголубойогонек " – подписал фотографию исполнитель.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к такому выбору Николаева. В частности, поклонники заявили, что в роли русалки лучше Наташи Королевой никого нет.

"Наташа главная русалка страны", "Неееее. русалка только НАТАХА. Нечего выдумывать. Даже не стоит", "Совсем не то!", "Нюша на русалку не тянет ,если честно", "Если у нашей страны есть любимая Русалка... вопрос: зачем нам другая?", "Вы с разными русалками уже пели в дуэте, только вот, кто о них сейчас вспомнит...: и о русалках, и о дуэтах...,кроме одного", – написали некоторые комментаторы.





Несмотря на то, что прошло почти две недели с знаменательного юбилейного сольного концерта Наташи Королевой, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, шумиха вокруг дуэта артистки с ее бывшим мужем Игорем Николаевым не утихает.

Сложно представить, с какими эмоциями тогда вышел на сцену Николаев. О том, что ему было нелегко, можно судить по этой публикации певца.

"...вместо послесловия. Уважаемые поклонники@natellanatella ! Может быть, этот лаконичный и, надеюсь, искренний коммент вашей любимой певицы вас успокоит, вы перестанете искать в темной комнате черную кошку, которой там нет, и дружно покинете мою страницу?" – предложил Николаев.