Холостяку Абрамовичу сватают Бузову

 (1)
Dni.ru
воскресенье, 13 августа 2017 г. 17:35
Известный шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу развода миллиардера Романа Абрамовича с дизайнером Дарьей Жуковой. Бывший участник программы "Дом-2" уже нашел замену для богача.
Фото Mango.lv

Солнцев считает, что Жукова не подходила Абрамовичу: она была для него слишком скучной. Шоумен сватает миллиардеру девушку с огоньком, певицу Ольгу Бузову.

"Там такой огонечек, я ее попрошу, она вам видео запишет, она все может – на Нагиеве успела потренироваться. Она вся гладенькая, красивая, сам бы расцеловал", – заявил Солнцев. По его словам, Бузова сможет зажечь Абрамовича. Кроме того, шоумен предложил провести свадьбу артистки и миллиардера.

"Бузова будет его по гастролям с собой таскать, песню ему посвятит – вот веселуха-то будет. Потом детишек нарожают – Оле пора, а Абрамович, скорее всего, не против будет", – расписал Солнцев будущее пары. Бывший участник "Дома-2" предположил, что подобный поворот очень расстроит бывшего мужа Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.

"Он-то себе обычную девчонку нашел, из провинции, а Абрамович – это вам не хухры-мухры, такого не стыдно бабкам на лавочке продемонстрировать!" – цитирует Солнцева Starhit. Пока богач никак не отреагировал на необычное предложение шоумена.

Напомним, слухи о разводе Абрамовича и Жуковой начали ходить в начале августа 2017 года. По некоторым данным, супруги уже не живут вместе, но официально расторгать брак пока не собираются.

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
© Sputknik/Scanpix
Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову (1)

Фото Mango.lv
Известный шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу развода миллиардера Романа Абрамовича с дизайнером Дарьей Жуковой. Бывший участник программы "Дом-2" уже нашел замену для богача.

Молодая жена об интимной жизни с Иваном Краско (16)

84-erių rusų aktorius Ivanas Krasko ir jo 60 metų jaunesnė žmona
Знаменитый актер и его избранница Наталья появились в эфире телешоу Дмитрия Шепелева. Супруги ответили на откровенные вопросы об интимной жизни.

Лолите сорвали гастроли в Крыму (11)

Лолите сорвали гастроли в Крыму
Артистка должна была отправиться в гастрольный тур по Крыму. Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и Керчь — все с распростертыми объятиями ждали певицу. Но не дождались, концерты отменились в последний момент. Певица рассказала, в чем было дело, пишет “Комсомольская правда”.

СМИ: Шинейд О'Коннор госпитализирована

Sinead O`Connor
В США госпитализирована певица Шинейд О'Коннор, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о проблемах со своим психическим здоровьем.

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина (6)

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.
Facebook друзья