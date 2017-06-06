Холли Берри шокировала округлившимся животом

Актриса загадочно улыбалась и позировала фотографам, широко распахнув полы серебристого пиджака — словно специально, чтобы все заметили перемены, которые произошли в ее фигуре. Можно было бы предположить, что Холли просто поправилась — хотя бывшая “Мисс Америка” всегда отличалась завидной стройностью. Но актриса в довершение ко всему положила руки на живот — жест, характерный именно для будущих мамочек, гордящихся своей беременностью и стремящихся подчеркнуть, что их малыш скоро появится на свет.

Новость оказалась совершенно неожиданной — ведь еще недавно Холли Берри была стройна, как лань. Теперь все гадают: кто же счастливый отец? Два года назад артистка рассталась с мужем, французским актером Оливье Мартинесом, и с тех пор рядом с ней не было мужчин. На всех светских мероприятиях Холли неизменно появлялась одна. Да и папарацци ни разу не удалось подловить ее со спутником. Во всех интервью Холли подчеркивала, что у нее сейчас нет отношений, и ее сердце свободно. Так что вопрос отцовства — действительно интрига. Сама актриса и ее представители никак не комментируют ее беременность.

У Холли уже есть двое детей: 9-летняя дочь Нала (от канадского манекенщика Габриэля Обри) и трехлетний сын Матео (от Оливье Мартинеса). В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня пременопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. То есть я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! — рассказала Берри.

В декабре 2016 года Холли окончательно оформила развод с бывшим мужем Оливье Мартинесом. Пара прожила в браке два года, и еще два года они встречались до свадьбы.

С отцом Налы, канадским манекенщиком Габриэлем Обри, Берри долго вела судебные баталии. В начале брака с Мартинесом Холли была готова навсегда покинуть Голливуд и США, переехав на родину мужа в Париж. Но Обри был против переезда дочки. Суд не только отказал артистке, но еще и заставил Холли платить бывшему бойфренду щедрые алименты — 16 тысяч долларов в месяц.



