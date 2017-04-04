Харрисона Форда не будут наказывать за инцидент с самолетом

В феврале 2017 года сообщалось, что Форд во время пилотирования частного самолета в калифорнийском аэропорту пролетел над самолетом с 110 пассажирами и шестью членами экипажа.

Авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он приземлился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер по ошибке направил самолет на рулежную дорожку. Пассажирский самолет спустя несколько минут после инцидента успешно взлетел.

По факту инцидента было проведено расследование, Форду грозило либо предупреждение, либо приостановка его лицензии пилота. По словам юриста Форда, в итоге принято решение не привлекать его клиента к ответственности. Вместе с тем, артист пройдет добровольное "пилотное консультирование", добавил адвокат.