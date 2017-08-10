Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров "Игры престолов"

Lenta.ru
четверг, 10 августа 2017 г. 11:11
Хакеры, укравшие полтора терабайта данных американского телеканала HBO, опубликовали персональную информацию актеров, играющих в седьмом сезоне сериала "Игра престолов", сообщает The Independent.
© AP / Scanpix

В сеть были слиты номера телефонов, домашние адреса и адреса электронной почты Эмилии Кларк (играет роль Дейенерис Таргариен), Кита Харингтона (Джон Сноу), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Лины Хиди (Серсея Ланнистер).

Cообщалось, что хакеры обнародовали сценарий пятой серии новой "Игры престолов" и потребовали у директора HBO Ричарда Плеплера выкуп за имеющиеся в их распоряжении еще не опубликованные данные.

О кибератаке на сеть HBO стало известно 1 августа. Тогда хакеры выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона "Игры престолов" и спойлеры к некоторым другим проектам. 4 августа четвертая серия была слита полностью. Хакеры заявили, что им удалось получить доступ к тысячам файлов.

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