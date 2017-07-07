Гузеева пришла на съемки в пижаме

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Dni.ru
пятница, 7 июля 2017 г. 17:31
Актриса похвалилась новым нарядом, который вызвал восторг среди ее многочисленных подписчиков. Оказалось, известная артистка предстала на суд зрителей... в пижаме.
© RIA/Scanpix

Для съемок очередного выпуска передачи "Давай поженимся!" ведущая Лариса Гузеева выбрала светлый голубой костюм в цветах и бабочках. Актриса поделилась фотографией, на которой позирует в наряде, с фанатами на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В подписи к снимку Гузеева сообщила, что она облачена в пижаму. "Разлетаемся отдохнуть на несколько дней, заказали себе пижам– и в пир и в Мир! Всем хорошей погоды и всяческой удачи! 💐🌸🌺💗💝💙" – написала Лариса.

Разлетаемся отдохнуть на несколько дней, заказали себе пижам- и в пир и в Мир! Всем хорошей погоды и всяческой удачи! @berta_muzis 💐🌸🌺💗💝💙

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Jul 7, 2017 at 3:38am PDT


Пользователи Сети пришли в восторг от наряда популярной актрисы. Они осыпали и артистку и ее пижаму комплиментами. "Пижама то что надо!!!! А Лариса как всегда не подражаема!!!", "Шикарно выглядите🍒", "Боже, какое фото!!!!!!!! Мега женщина!", "Лариса вы как всегда самая лучшая,не зависимо в пижаме или в шикарном платье ,вы лучшая !!!!!", "Какая же Вы изумительно красивая! Женщина на все времена..." – высказались поклонники.

Отметим, что с недавних пор брачное шоу, ведущей которого на протяжении нескольких лет является Лариса Гузеева, перенесли на более ранее время, что вызвало шумиху среди поклонников. Возмущенные фанаты писали даже самой артистке в комментарии к фото, которые та выкладывала, с просьбами повлиять на руководство "Первого канала" все вернуть на круги своя.

Известная актриса не оставила просьбы без внимания. Однако на обращения зрителей Гузеева ответила коротко, объявив, что у нее нет власти на канале изменить ситуацию. Поэтому теперь фанаты шоу смотрят передачу не в 18:45, как раньше, а в 17:00.

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