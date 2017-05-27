Группе "Иванушки International" отказали во въезде на Украину

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Lenta.ru
суббота, 27 мая 2017 г. 15:16
Группу "Иванушки International" не пустили на территорию Украины. Об этом музыканты рассказали kp.ru в пятницу, 26 мая, передает Lenta.ru.
© RIA/Scanpix

По словам участника коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова, трио не давало концертов в Крыму после его воссоединения с Россией.

"Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею", — сказал он.

"Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю как Андрей Григорьев-Аполлонов — я не давал концерт в Ялте! Все!" — добавил артист.

Певец подчеркнул, что их не пропустили в страну пограничники в киевском аэропорту. "Все работники аэропорта были в шоке. Когда мы там провели несколько часов, завтракали, обедали — нам сказали: "Вас не пустили, как мы с вас деньги возьмем?"" — отметил Григорьев-Аполлонов в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

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