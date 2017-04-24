Группа The Smiths выпустила пластинку "Трамп погубит Америку"

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Вести.Ru
понедельник, 24 апреля 2017 г. 14:38
Британская рок-группа The Smiths удивила своих поклонников: музыканты выпустили новую виниловую пластинку, на которой выгравирована надпись Trump will kill America ("Трамп погубит Америку").
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Надпись располагается на внутренней части винила, где обычно находятся данные о производстве записи. В пластинку вошли ранее не изданные композиции, сообщает Газета.Ru.

Ранее нового президента США критиковал популярный американский рэпер Снуп Догг. Для него Дональд Трамп "очередной клоун, которому удалось всех одурачить". В своем новом клипе он стреляет из пистолета в клоуна, похожего на Трампа.

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